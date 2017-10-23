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Общество

Еще три приморца стали почетными жителями края

Награды вручил врио губернатора Андрей Тарасенко
Фото: Валентин Труханенко Фото: Валентин Труханенко
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 20 октября на традиционном торжественном собрании, посвященном 79-й годовщине со дня образования Приморского края, жителям региона – достойным из достойных, вручили федеральные и краевые награды, среди которых — особенно значимая — «Почетный житель Приморского края». На этот раз ее обладателями стали три человека, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Владимирович Тарасенко под бурные аплодисменты лично вручил награды художественному руководителю Приморского театра кукол Виктору Бусаренко, ветерану боевых действий Александру Мамраку, общественному деятелю, благотворителю Валентину Паку.

Валентина Пака земляки уважительно называю народным дипломатом. Он родился в поселке Кавалерово Приморского края. В течение десяти лет является председателем Думы Надеждинского района и председателем Совета почетных граждан района. Многие годы он активно участвует в работе по укреплению дружественных отношений между народами, проживающими в регионе. Благодаря его усилиям появилась первая и единственная в крае межнациональная газета «Утро Востока». Валентин Пак автор и издатель серии книг, посвященных многонациональной истории края. А также продюсер, автор сценария нескольких фильмов этой тематики, которые демонстрировались на международных фестивалях и вызвали большой интерес.

Представляя Александра Мамрака, следует отметить, что он неоднократно участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. После выхода в отставку занялся общественной деятельностью, объединив ветеранов и жителей края в составе добровольных народных дружин по охране правопорядка.

Виктор Бусаренко тоже известнейший в крае человек. Более 20 лет он возглавляет Приморский театр кукол. Под его руководством

поставлено более 70 спектаклей, многие из которых стали яркими событиями в культурной жизни Приморья.

Завершилось торжественное собрание яркой праздничной концертной программой.

Напомним, в Приморье утверждены четыре региональные награды: почетные знаки для многодетных семей — «Родительская доблесть» трех степеней, а также «Почетный житель Приморского края», знаки отличия — «Морская звезда» и «Приморье. За заслуги».

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