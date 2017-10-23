Приморье: расходы населения растут

Покупка непродовольственных товаров все также обходится в большие суммы

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Оборот розничной торговли в Приморье в январе-сентябре 2017 года составил 277.7 млрд. рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 19.8 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4.3%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 55.5%. За январь-сентябрь реализовано непродовольственных товаров на 154.2 млрд. рублей (105% к январю-сентябрю 2016), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 123.5 млрд. рублей (103.3%).

Объем оборота общественного питания составил 12.3 млрд. рублей (к январю-сентябрю 2016 – 105.2%).