Toyota Harrier наехал на пешехода во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Океанского проспекта, 117. Водитель 1957 года рождения за рулем автомобиля марки Toyota Harrier совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадала женщина 59 года рождения, получившая сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей затылочной области. Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.

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