"Луч-Энергия" проиграл гостям из Нижнего Новгорода

Яркие моменты матча запечатлел фотокорреспондент Алексей Воронин

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 21 октября, на стадионе "Динамо" в очередном домашнем матче "Луч-Энергия" проиграл "Олимпийцу" из Нижнего Новгорода со счетом 1:2, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе футбольного клуба "Луч-Энергия" сообщили, что в первом матче команды голов не забили, однако во второй половине матча нижегородцам удалось первыми взять ворота противников.

«Луч» отыгрался через пять минут. Кирилл Марущак ударом с границы штрафной счет сравнял.

Планы хозяев поля заработать хоть какие-то очки в этой встрече перечеркнул Даниил Фомин, реализовавший пенальти.

На матче побывал и фотокорреспондент Алексей Воронин, который запечатлел самые яркие моменты игры.

