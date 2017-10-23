Во Владивостоке автолюбитель отправил женщину на больничную койку

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улица Калинина, 51. Водитель за рулем автомобиля марки Suzuki SX4, женщина 50 года рождения, двигаясь со стороны улицы Калинина в сторону улицы Интернациональная, при повороте направо совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вдоль края дороги. В результате аварии пострадала женщина 55 года рождения, получившая перелом правой голени. Пострадавшая госпитализирована в ВКБ№2.

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