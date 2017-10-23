Пожилой приморец спрятал 700 тысяч рублей на кладбище

Однако его выследили и ограбили, когда он брал деньги из банки

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Находка Приморского края утверждено обвинительное заключение по делу в отношении ранее судимого местного жителя - по статье 161 УК РФ (грабеж), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, преступление совершено весной 2017 года на кладбище в поселке Ливадия.

Мужчина 1937 года рождения накопил за свою жизнь 700 тысяч рублей - и решил спрятать деньги на кладбище в Ливадии. Накопления он положил в банку, а сам "вклад" закопал рядом с могилой родственницы. Однако в мае этого года он решил вынуть из банки 5 тысяч рублей - однако в момент изъятия его увидел фигурант, и решил завладеть крупной суммой.

Подойдя к пенсионеру со спины, он с силой обхватил его и забрал банку с деньгами, в которой находились 695 тысяч рублей. Оттолкнув потерпевшего на землю, нападавший скрылся с места преступления. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей.