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Во Владивостоке сбили пешехода

Мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ранним утром во Владивостоке в районе улицы Тобольская, 8а. Мужчина за рулем автомобиля марки Toyota Ipsum двигался со стороны улицы Аллилуева в сторону Народного проспекта, когда совершил наезд на пешехода - мужчина 1945 года рождения. Пешеход  переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в непосредственной близости от подземного пешеходного перехода.

В пресс-службе ГИБДД ВЛадивостока корреспонденту агентства сообщили, что мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени, ушибленную рану левой брови и теменной области, госпитализирован в ВКБ№2.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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