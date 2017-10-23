Во Владивостоке сбили пешехода

Мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ранним утром во Владивостоке в районе улицы Тобольская, 8а. Мужчина за рулем автомобиля марки Toyota Ipsum двигался со стороны улицы Аллилуева в сторону Народного проспекта, когда совершил наезд на пешехода - мужчина 1945 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в непосредственной близости от подземного пешеходного перехода.

В пресс-службе ГИБДД ВЛадивостока корреспонденту агентства сообщили, что мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени, ушибленную рану левой брови и теменной области, госпитализирован в ВКБ№2.

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