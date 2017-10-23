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Общество

Сколько стоит жизнь в Приморье в 2017 году?

Продукты, бензин, одежда и обувь, услуги. Что почем?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Индекс потребительских цен в сентябре в Приморье составил 101.3% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (103.4%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.5%.

За прошедшие девять месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 7.8%, при этом на овощи – на 14.2%, на фрукты – на 4.1%, на картофель – на 3.2%. Морковь стала дешевле на 3.4%, чеснок – на 13%, помидоры свежие – на 26.4%, огурцы свежие – на 32.4%. В то же время лук репчатый, капуста белокочанная и свёкла столовая свежая подорожали на 8.2-10.5%. Из фруктов рост цен отмечен только на яблоки (на 3.6%), апельсины, груши, лимоны, виноград, бананы подешевели (на 5.8-13.6%).

На 7% в целом подорожали рыбопродукты, значительно выше среднего уровня возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород в 1.3 раза. Филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая и рыба мороженая неразделанная стали дороже на 2.6-5.3%. Отмечено увеличение цен на пресервы рыбные, икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы на 9.5-16.7%. Снизились цены на сельдь соленую, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 1.2-4.3%.

Из молочной продукции возросли цены на творог и молоко питьевое в среднем на 2.4% и 2.8%, соответственно. Смеси сухие молочные для детского питания, йогурт, кисломолочные продукты и сметана подорожали на 2.2-5.9%.Сыр стал дороже на 1.1%, масло сливочное – на 4.5%. В группе мясопродукты подешевели говядина в среднем на 0.5%, свинина – на 1.3%, куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 3.7-5.3%. Печень говяжья стала дешевле на 5%.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 13.6%, более всего на крупу гречневую-ядрицу – на 28.6%. В группе хлеб и хлебобулочные изделия возросли цены на бараночные изделия и хлопья из злаков (сухие завтраки) на 1.3-2.2%.

Из остальных наблюдаемых товаров отмечено увеличение цен на соль поваренную пищевую, варенье, джем, повидло, торты, зефир, пастилу – на 1.1-1.2%, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек), карамель, кофе натуральный растворимый – на 2.1-3.4%. Мед пчелиный натуральный и мороженое стали дороже на 4.4% и 11.3%, соответственно.

Алкогольные и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 0.8-3%. Возросли цены в сфере общественного питания в среднем на 1%. Отмечено снижение цен на муку, чай, сахар на 2-9.4%. Яйца куриные стали дешевле на 26.6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец сентября 5009.6 рубля и снизилась на 0.1% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 101.6%.

С начала года на 1.6% возросли цены на одежду (детскую – на 0.5%, женскую – на 1.5% мужскую – на 2.4%). Обувь в среднем подорожала на 2.7%, более всего увеличились цены на обувь женскую (на 3.1%), полуботинки, туфли мужские из натуральной кожи и обувь домашнюю для взрослых (на 3.5%). Отмечено увеличение цен на белье для детей ясельного возраста, ткани, трикотажные изделия, парфюмерно-косметические товары – на 1.5-2.2%. На 2.5-4.5% возросли цены на ковры и ковровые изделия.

В группе галантерейных товаров подорожали зонт, ремень мужской на 1.7-1.8%, тюль, полотно гардинное, ранец, рюкзак для школьников – на 3.2-3.3%, сумка женская с верхом из натуральной кожи – на 4.9%. Наблюдалось увеличение цен на тетрадь школьную, альбом для рисования, авторучку шариковую, набор фломастеров на 2.9-4.6%. Из печатных изделий более всего возросли цены на книгу детективно-приключенческого жанра и учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы на 3.2%. Табачные изделия стали дороже на 3.9%.

Снижение цен в среднем отмечено на телерадиотовары на 2.2%, электротовары и другие бытовые приборы – на 2.5%, средства связи – на 4.8%. Медицинские товары и медикаменты стали дешевле на 1.9-2.3%.

Наблюдался прирост цен на бензин автомобильный различных марок и дизельное топливо на 1.6-3.4%.

Индекс цен (тарифов) на платные услуги населению составил в сентябре 103.8% к декабрю предыдущего года.

В январе-сентябре бытовые услуги подорожали на 1.5%, более всего возросли цены на постановку набоек – на 6.4%. Мойка легкового автомобиля, ремонт брюк из всех видов тканей, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля стали дороже на 2.2-3.1%, изготовление фотографий для документов – на 4.2%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 5.2%.

На 8% возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. Стоимость проезда в городском автобусе коммерческом и муниципальном стала дороже на 5%, междугородном автобусе –на 7%, в трамвае и троллейбусе – на 7.7%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12.3%. Проезд в пригородном поезде стал дороже на 4%, в поездах дальнего следования – на 4.3%.

Отмечено увеличение цен на услуги связи в среднем на 5.2%, из них на 1.8% дороже стали обходиться услуги городской телефонной связи, на 5.9% – подключение к сети Интернет, на 6.3% –услуги беспроводной радиосвязи. Увеличилась стоимость абонентской платы за радиотрансляционную точку и пересылку простого письма внутри России на 10.3-15.8%.

В сфере жилищных услуг на 3.1% увеличилась плата за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 5.3% –

оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 8.1% возросли взносы за капитальный ремонт.В коммунальной сфере оплата услуг газоснабжения возросла на 2.2%, горячего водоснабжения, отопления, услуг по снабжению электроэнергией – на 4.7-4.8%; водоснабжения холодного и водоотведения – на 4.2-6.6%.

Услуги страхования, медицинские и услуги правового характера стали дороже в среднем на 1.5%, 2.7% и 4%, соответственно. На 6.5% увеличилась стоимость проживания в студенческом общежитии, на 13.9% – проживания в гостинице, на 16% – возросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг.

Из услуг образования возросла стоимость занятий на курсах иностранных языков на 8%, обучения в негосударственных общеобразовательных организациях – на 12.5%, обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования – на 15.5%.

На 6.1% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, на 13.5% – плата за пользование потребительским кредитом.

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