Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников

Она первой села за преступления в отношении доверчивых автолюбителей

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Ленинский суд Владивостока осудил местную жительницу на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В суде доказано, что женщина входила в состав группы из 9 человек, промышлявшей хищением денег у иногородних граждан, желающих приобрести авто на рынке «Зеленый угол».

Преступники представлялись работниками администрации авторынка и предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок. Покупателю сообщали, что для участника акции действует выгодное предложение: подарок - 500 долларов США и 10%-ная скидка от стоимости выбранного ТС. Убедившись в заинтересованности приезжего, к торгам за право получения скидки подключались другие члены группы. По условиям злоумышленников, побеждал тот, кто внесет больше денег. Когда у потерпевшего заканчивались собственные денежные средства, в торги вступали «сочувствующие прохожие» - вторая группа подставных участников. Их роль в мошеннической схеме заключалась в том, что они выступали на стороне потерпевшего, вносили в торги свои деньги, которые в результате также проигрывали. Закончив с торгами, похитив деньги потерпевшего, члены группы скрывались с места происшествия.

Незаконную деятельность группы пресекли в 2016 году. Установлена причастность задержанных к совершению 25 эпизодов мошеннических действий в крупном и особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 11 миллионов рублей.

Женщина добровольно частично возместила причиненный потерпевшим материальный ущерб.

Следствие в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, продолжается.