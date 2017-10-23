В Приморье задержан автовор

Мужчина предпочел совершение преступления походу в магазин за запчастями

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Уссурийск Приморского края поступило заявление 31-летнего местного жителя, который рассказал о том, что с его микрогрузовика Исудзу Эльф, припаркованного на улице Чичерина, был похищен аккумулятор. Ущерб составил 12 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в краже - 34-летнего местного жителя. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что похищенный аккумулятор установил на свой автомобиль. Имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.