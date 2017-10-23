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Общество

МЧС: Приморцы гибнут из-за равнодушия автомобилистов

Ведомство призывает водителей уступать дорогу спецтранспорту
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

МЧС Приморского края обратилось к автовладельцам региона с просьбой быть внимательнее и взаимовежливее на дороге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На автодорогах края часто можно увидеть пожарные машины, которые спешат на место происшествия, от скорости прибытия которых напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть.

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения», - такими словами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. «При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия люди оставались без помощи.

Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит к вам домой!

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