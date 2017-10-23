Купюры номиналом 200 и 2000 рублей распродают во Владивостоке

По завышенной цене

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

На прошлой неделе Центральный банк РФ представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, на первой из которых изображены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. В пресс-службе Центробанка сообщили, что банктноты уже поступили в обращение во всех регионах России, воспользоваться ими россияне смогут только в декабре месяце. Однако во Владивостоке у некоторых жителей города уже имеются в наличие новые купюры, сообщает РИА VladNews.

Сейчас на сайте региональной интернет-барахолки размещены объявления о продаже новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей по завышенной цене. Банкнота в 200 рублей на сайте данного ресурса спекулянты,разместившие объявления, оценивают в 350-400 рублей, а купюру номиналом в 2000 рублей можно приобрести за 2300-2500.

Однако, если житель Приморья желает приобрести две купюры сразу, для него предусмотрено "специальное предложение"- две купюры за 2600 рублей.

Пока неизвестно, откуда спекулянты получили новые банкноты, если у всех жителей Приморья они появятся только в декабре месяце. Также неизвестна подлинности купюр. В объявлениях указано, что данный продукт не имеет гарантий.