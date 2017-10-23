Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье

ЗАО грозил штраф на 400 000 - 700 000 рублей

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Надеждинском районе Приморского края сотрудники надзорного ведомства вынесли предупреждение сельхозпредприятию, пренебрегающему очищением сельскохозяйственной земли от сорняков и кустарников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края.

В посёлке Тимофеевка должностные лица муниципалитета провели осмотр земельного участка площадью 508 тысяч квадратных метров, который в 2004 году был передан в аренду одному из ЗАО.

В ходе проверки установлено, что участок земли длительное время находится в заброшенном состоянии. Часть участка заросла многолетними сорняками и кустарником - 100% травостоя.

Установлено, что арендаторы земли нарушили требования законодательства РФ, не выполняя обязательные мероприятия по защите земель.

Возбуждено административное дело, арендатору - ЗАО - грозил штраф от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Так как угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера не установлено, юрлицу было назначено наказание в виде предупреждения.

С начала 2017 года по ч. 2. ст.8.7. КоАП РФ инспекторами земельного надзора Россельхознадзора края было выявлено 177 нарушений, вынесено 48 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них 18 предупреждений, наложено административных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.