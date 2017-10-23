Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначил нового заместителя

Татьяна Казанцева будет курировать финансовые вопросы края

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Указом временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко назначен новый вице-губернатор Приморья. Им стала Татьяна Казанцева, сообщает VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

«По мнению главы региона, Татьяна Владимировна зарекомендовала себя как ответственный и эффективный управленец, она продолжит курировать вопросы финансов, но уже в другом, более высоком, статусе», – сообщила пресс-секретарь врио Губернатора Олеся Ясевич.

Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Андрей Тарасенко также подписал указ о назначении Станислава Ершова на должность и.о. вице-губернатора Приморского края. Станислав Ершов будет работать в представительстве Приморского края в Москве, и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами, что позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.