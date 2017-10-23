В городе находка Приморского края полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в хищении цветного металла с территории морского порта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции. Похищенное мужчина продал в пункт приема металла. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приморца поймали на воровстве в порту
Мужчина украл цветной металл и сдал на металлоломВладивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.
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