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Происшествия

Приморца поймали на воровстве в порту

Мужчина украл цветной металл и сдал на металлолом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В городе находка Приморского края полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который подозревается в хищении цветного металла с территории морского порта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции. Похищенное мужчина продал в пункт приема металла. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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