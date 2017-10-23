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Ученые нашли оригинальный способ улучшить произношение в иностранном языке

Как оказалось, дело в небольшом количестве алкоголя
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В рамках весьма необычного эксперимента ученые выяснили, что незначительные дозы алкоголя способствуют более свободному общению на иностранном языке. Больших доз спиртного это не касается.

Ни для кого не секрет, что многим людям алкоголь помогает наладить контакт с окружающими. Часто спиртное помогает человеку более раскрепощенно себя вести и преодолевать существовавшие раньше психологические барьеры. Сейчас ученые постарались понять, как именно небольшие дозы алкоголя способствуют умению общаться на иностранных языках. С результатами исследования можно ознакомиться в издании Journal of Psychopharmacology.

Участие в эксперименте приняли 50 жителей Германии, которые учили нидерландский язык. Добровольцы должны были поговорить на любую из тем с носителями нидерландского языка, предварительно выпив напиток, который позиционировался в качестве сока. В ряде случаев он таковым и являлся, в других же участникам эксперимента давали подкрашенную и разбавленную водку.

Общение отслеживали добровольцы, которые оценивали уровень языковых знаний языка активных участников эксперимента. При этом они тоже не знали суть исследования. По завершении добровольцы из «общительной» группы должны были оценить свой уровень знаний, а кроме этого, свои выводы на этот счет представили наблюдатели.

Результаты эксперимента заинтересовали ученых. Как оказалось, употреблявшие водку добровольцы имели в среднем на пять баллов из ста более высокий результат, чем те, кто вообще не употреблял по ходу эксперимента алкоголь. Участники эксперимента из первой категории более быстро и корректно произносили слова на нидерландском языке. Примечательно, что употребление спиртного никоим образом не сказалось на самооценке участников исследования. Различия в познаниях были видны только наблюдателям со стороны.

Авторы эксперимента делают акцент на том, что участники исследования употребляли небольшие дозы алкоголя. По мнению ученых, увеличение количества выпитого будет уже негативно сказываться на способности общаться на иностранных языках.

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