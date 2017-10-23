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Политика и экономика

Транспортная отрасль в Приморье растет

Среди граждан становятся все популярнее автобусы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В январе-сентябре 2017 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью в Приморье, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 110.5 млрд. рублей, что составило в действующих ценах 100.9% к январю-сентябрю 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-сентябре 2017 года составил 10 300.1 тыс. т (107.4% к январю-сентябрю 2016 года), грузооборот – 357 млн. т-км (99.4%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 43.6 млн. пассажиров, 107.3% к январю-сентябрю 2016 года, пассажирооборот составил 751.1 млн. пасс-км (127.1% к январю-сентябрю 2016 года).

Организациями морского транспорта,без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 672.2 тыс. т грузов (в 1.7 раза меньше января-сентября 2016 года), в каботажном плавании – 1361.4 тыс. т (на 7.1% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-сентябрь 2017 года снизилась к январю-сентябрю 2016 года на 3.1%, пассажирооборот снизился на 30.1%.

Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в январе-сентябре 2017 года, составил 1561.4 млн. рублей. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года объем услуг почтовой связи вырос на 6.2%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 15188.3 млн. рублей, увеличившись на 3.1%.

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