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Политика и экономика

Электроэнергетика в Приморье показывает устойчивый рост

Увеличился выпуск оборудования, а также производство электроэнергии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В январе-сентябре 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 203 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат. На предприятия обрабатывающих производств приходится 68.5% всей отгруженной продукции.

Индекс производства в январе-сентябре 2017 года составил 110.8% к соответствующему периоду 2016 года, в обрабатывающих производствах – 118.9%,электроэнергетике –102.9%, в добывающих отраслях – 90.7%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 84%.

Рост наблюдался в следующих производствах: производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2.5 р), электрического оборудования (в 1.9 р), металлургическом производстве (на 33%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 24%), производство текстильных изделий (на 17%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 13%), производство обуви (на 8%),прочей неметаллической минеральной продукции (на 7%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 22%), раствора строительного (на 15%), товарного бетона (на 8%), цемента (на 6%), пиломатериалов (на 5%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в январе-сентябре 2017 года увеличилось производство крупы,мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.7 р), масла растительного нерафинированного (на 42%) и рафинированного (на 28%), нектаров фруктовых и овощных (на 33%), молока (на 21%), кисломолочных продуктов, сыра и продуктов сырных (на 11%), минеральных вод (на 10%), кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.

В январе-сентябре 2017 года сократилась добыча каменного угля (в 2.3 р) и металлических руд (на 16%). Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 12%), а также прочих полезных ископаемых (на 6%).

Выпуск электроэнергии в январе-сентябре 2017 года вырос к соответствующему периоду прошлого года (на 3%), теплоэнергии – снизился (на 2%).

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