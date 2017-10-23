Водитель из Приморья сбил старушку и скрылся с места происшествия

Однако далеко уехать злоумышленнику не удалось

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Страшный инцидент произошел накануне в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews. Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Все случилось в городе Большой Камень. Водитель автомобиля марки Toyota Mark II сбил пенсионерку в районе улицы Маслакова, после чего покинул место аварии. По словам внучки пострадавшей, у 77-летней женщины переломаны все ребра, а также диагностирован вывих левой руки. Далеко уехать горе-водителя не удалось: чуть дальше автомобилист не справился с управлением и вылетел с трассы. Автомобиль получил серьезные механические повреждения и не смог самостоятельно покинуть место ДТП.

О состоянии водителя информации нет. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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