Сельское хозяйство Приморья: Больше мяса, меньше яиц

АПК края показал рост на 7% в сравнении с 2016-м

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Приморья за январь-сентябрь 2017 года составил 26.5 млрд. рублей, что на 7% больше соответствующего периода 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 43%, молока на 2% при снижении производства яиц на 6%.

Увеличилось поголовье свиней на 9%, крупного рогатого скота и в том числе коров - на 1, при этом снизилось поголовье птицы - на 10%, овец и коз на 1%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (52%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 67% соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20 - молока.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 10 городах и районах из 24, молока - в 13 из 23, на их долю приходится, соответственно, 94% и 83% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 4746 кг молока (на 11% больше января-сентября 2016 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 202 яйца (на 3% ниже января-сентября прошлого года).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 285 тыс. центнеров скота и птицы в живом весе, 273 - молока, 1216 - зерновых культур, 608 - сои, 51 - картофеля, 178 тыс. центнеров овощей, 115 млн. штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация сои, зерновых и зернобобовых культур, скота и птицы, молока. Снизилась реализация овощей, картофеля и яиц.