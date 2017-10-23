Дети из Приморья занимаются вандализмом

Ребята из Находки разгромили киоск

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморье дети занимаются вандализмом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент произошел в парке рыбного порта в городе Находка. Местные дети буквально разгромили маленький киоск, стоявший в парке. Ребята поразбивали все, что только можно. На замечания взрослых прохожих, дети реагировали хамством и агрессией. Неравнодушные приморцы засняли происходящее на видео в надежде на то, что родители хулиганов узнают в них своих чад.

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