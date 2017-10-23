Андрей Тарасенко не нашел рабочих на одной из владивостокских строек

Проверки врио главы региона продолжаются

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные врио главы региона Андрей Тарасенко проверил ход ремонтынх работ в здании будущего Эрмитажа и побывал на территории строящегося иновационного культурного центра на острове Русский. Однако на одной из строительных площадок к приему губернатора подготовлены не были, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Во время визита врио губернатора края на строительную площадку инновационного культурного центра, ремонтные работы не велись по причине отсутствия строителей. Недавно здесь сменился подрядчик, который занимается установкой деревянных блоков и заливкой бетона. Андрей Тарасенко в ходе проверки сообщил, что стройка ведется крайне медленно и ненадлежащим образом.Он дал поручения в ближайшее время представить ему всю документацию по объекту, выполненным и незавершенным работам, количеству подрядчиков и перечисленным им средствам. Подрядчик в свою очередь заверил главу региона, что уже в понедельник на стройку выйдет полный состав рабочих.

Также Андрей Тарасенко посетил будущее здание Эрмитажа во Владивостоке, где ремонтные работы начнутся только после подготовки проектной документации. Подрядчик, выигравший аукцион на её разработку, должен был предоставить готовый проект еще два месяца назад, однако нарушил условия контракта. Андрей Тарасенко поручил немедленно расторгнуть договор с этой компанией, а подготовку проектно-сметной документации передать только одному подрядчику, выигравшему контракт на ремонт и реконструкцию здания.

Как ранее сообщало РИА VladNews, проверки строительных площадок города и знаменитых недостроев Владивостока начались ещё с начала октября. Помимо Владивостокского цирка, в воскресенье, 8 октября, Андрей Тарасенко также посетил недостроенные гостиницы «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной города, а также здание онкологического диспанцера.