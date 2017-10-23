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Политика и экономика

Андрей Тарасенко снова побывал во Владивостокском цирке

Все строительные работы в цирке завершатся в ноябре
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 октября, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в очередной раз  посетил Владивостокский цирк, строители которого в начале следующей недели должны полностью сдать объект. В ходе осмотра Андрей Тарасенко порекомендовал рабочим перед приёмкой провести генеральную уборку в здании, а также привести в порядок прилегающую территорию цирка, сообщает РИА VladNews.

Помимо этого, врио губернатора края сообщил, что на здании цирка необходимо увеличить количество светодиодной подсветки.

«Мы откроем современную цирковую арену, которая станет визитной карточкой края. Нужно сделать так, чтобы здание было узнаваемым и заметным с любой точки города», –отметил Андрей Тарасенко.

Все ремонтные работы в цирке завершатся в ноябре.

Напомним, первую проверку Андрея Тарасенко Владивостокский цирк прошёл в воскресенье,8 октября. Врио губернатора Приморья остался доволен состоянием объекта и, в ходе первой проверки, поручил рабочим закончить все необходимые работы в цирке и сдать объект в понедельник, 30 октября.

Также по результатам проверки стало известно, что Андрей Тарасенко намерен провести личную встречу с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым по вопросу передачи здания в собственность краевой администрации. Врио главы региона сообщил, что на реконструкцию цирка огромное количество средств было выделено именно из краевого бюджета. 

Время и дата встречи пока неизвестны.

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