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Неприятный сюрприз поджидал автолюбителей Владивостока на трассе в городе

Многие водители вчера раскошелились на внеплановую мойку транспорта
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Автомобилисты из Владивостока были неприятно удивлены трассой в одном из районов города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился на дороге в районе улицы Выселковая. Там дорожные работники покрыли трассу гудроном, однако специальных знаков, оповещающих об этом, поставить не удосужились. Ничего не подозревающие автолюбители как обычно прокладывали свой маршрут через эту дорогу, однако увиденное после поездки повергало автомобилистов в шок.

Весь кузов авто украшали аккуратные "гудроновые паутинки". Самостоятельно отмыть этот шедевр не представлялось возможным, поэтому приходилось обращаться за помощью к автомойщикам. В этот день владельцы местных моек, судя по всему, неплохо заработали, потому что пострадавших от гудрона было немало. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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