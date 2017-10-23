«Costa NeoRomantica» пришвартуется во Владивостоке уже завтра, 24 октября

В нынешнем году Владивосток станет портом захода 14 океанских круизных судов

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Завтра, во вторник, 24 октября, в восемь часов утра к причалу морского вокзала Владивостока пришвартуется океанский пассажирский лайнер «Costa Neoromantica». Это – внеплановый заход, который организован по просьбе южнокорейского туроператора.

На борту круизного судна – свыше 800 туристов из разных стран Азии и Европы. Их ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется большая ярмарка сувениров. Затем для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока.

Отличительной чертой этого визита явится то, что иностранные туристы будут находиться в нашем городе больше суток. «Costa Neoromantica» отчалит от причала морского вокзала Владивостока в среду, 25 октября, в 16 часов.

В итоге в нынешнем году Владивосток станет портом захода 14 океанских круизных судов с иностранными туристами на борту, это рекорд.