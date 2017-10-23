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Хитрую схему продажи авто придумали злоумышленники из Владивостока

Ленинский районный суд города Владивостока вынес обвинительный приговор местной жительнице
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Жительницу Владивостока обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в краевой столице. Установлено, что обвиняемая была соучастником группы лиц, которые занимались хищением средств у граждан, приехавших во Владивосток с целью покупки автомобиля. Действие происходило на известном автомобильном рынке "Зеленый угол".

Незаконная деятельность злоумышленников была пресечена еще в 2016 году. Преступная группировка состояла из девяти человек, ее участники представлялись работниками администрации авторынка и предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок. Хитрая схема заключалась в следующем: покупателю сообщали, что для участника акции действует выгодное предложение - 500$ в подарок, а также десятипроцентная скидка от стоимости выбранного автомобиля. Убедившись в заинтересованности приезжего, к торгам за право получения скидки подключались другие члены группы. По условиям злоумышленников, побеждал тот, кто внесет больше денег. Когда у потерпевшего заканчивались собственные денежные средства, в торги вступали «сочувствующие прохожие» - вторая группа подставных участников. Их роль в мошеннической схеме заключалась в том, что они выступали на стороне потерпевшего, вносили в торги свои деньги, которые в результате также проигрывали.

Закончив с торгами, похитив деньги потерпевшего, члены группы скрывались с места происшествия. Потерпевшие начали обращаться за помощью в полицию. По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела.

Установлена причастность задержанных к совершению 25 эпизодов мошеннических действий в крупном и особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 11 млн рублей. Следователи УМВД России по Приморскому доказали причастность фигурантки к совершению серии мошенничеств.

Приняв во внимание то, что фигурантка добровольно частично возместила причиненный потерпевшим материальный ущерб, суд признал ее виновной и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, продолжается.

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