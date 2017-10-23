Эксперты спрогнозировали курс доллара до 2035 года

Где выгодно приобрести иностранную валюту во Владивостоке?

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.51 рубля, а евро- 67.89 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Министерство финансов РФ представило сценарий изменения стоимости американской валюты до 2035 года. Свои прогнозы они внесли в Государственную думу вместе с бюджетом. Согласно базовому сценарию, с 2017 по 20202 годы доллар будет находиться в пределах от 63 до 64 рублей, с 2021 по 2025 годы стоимость валюты составит 71 рублей, в следующие пять лет- 77 рублей, а с 2031-2035 стоимость поднимется до 83 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсоцбанке за 57.70 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.40 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 68.10 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 67.40 рубля за один евро.