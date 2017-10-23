В Приморье становится прохладнее, без осадков

Сегодня, 23 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха +2..+13°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +5…+7°С, в утренние часы 0...-2°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный сильный. Температура воздуха +8…+10°С.