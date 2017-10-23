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В Приморье становится прохладнее, без осадков

Синоптики обещают температуру воздуха от 0 до +13°C
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха +2..+13°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +5…+7°С, в утренние часы 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5…+7°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный сильный. Температура воздуха +8…+10°С.

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