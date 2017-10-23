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Культура

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился для 200 приморцев

На церемонии закрытия выступил Владимир Путин
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи для 30 тысяч молодых людей со всего мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Среди участников фестиваля оказались около 200 жителей Приморского края – более 90 делегатов и 100 волонтеров. Концерт, завершающий фестиваль, посетил президент России Владимир Путин.

«Поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых. Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас», – подчеркнул глава государства.

Отметим, Владимир Путин провел фестивальную неделю бок о бок с участниками. Так, президент России посетил церемонию открытия, принял участие в сессии «Молодёжь 2030. Образ будущего», встретился с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в неформальной обстановке вечером 19 октября. Во встрече приняла участие председатель молодежной общественной организации «Волонтер Приморья», руководитель одного из центров по привлечению и подготовке волонтеров фестиваля Анна Шемчук.

Глава государства пообщался с представителями активной молодежи мира в одном из кафе Олимпийского парка Сочи. Президент интересовался впечатлениями от фестиваля, а молодые люди задали президенту вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. На встрече присутствовали, в частности, представители молодёжи из Бразилии, Хорватии, Мозамбика, Сербии.

Основная часть мероприятий фестиваля прошла в Сочи. Вместе с тем, еще в 15 субъектах России состоялись региональные программы ВФМС. Среди них – Приморский край. Более 90 граждан разных стран мира и 76 россиян приняли участие в двухдневном марафоне тематических секций, встреч с молодежью края и других мероприятий.

От Приморского края для участия в фестивале отправилась официальная делегация из 56 человек, прошедших конкурсный отбор. А всего от Приморья на фестиваль поехало 94 человека – также путевки на ВФМС получили представители партнерских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли в конкурсе в рамках Восточного экономического форума.

«Волонтер Приморья» стал одним из 20 центров по подготовке к предстоящему фестивалю. 100 волонтеров из Приморья в понедельник, 9 октября, отправились для работы по основной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Делегация добровольцев нашего края вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России.

Также в Сочи был развернут павильон Приморского края. Экспозиция Приморья на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи заняла 44 квадратных метра в главном медиацентре.На стенде были представлены Дальневосточный федеральный университет, комплекс «Приморское кольцо», Приморский океанариум, Всероссийский детский центр «Океан». Также работала интерактивная площадка с технологией дополненной реальности «Дальневосточный леопард», на которой можно не только близко увидеть, но и погладить редкое животное – один из символов Приморья.

Кроме того, на приморском стенде можно было отправить открытку с символикой края в любую часть мира, а также распечатать фотографию из соцсетей и получить в подарок памятные сувениры.

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