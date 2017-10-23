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Общество

В Лесозаводске состоялось заседание эвакуационной комиссии

Поводом стала сложная пожарная обстановка в лесах Приморья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В связи с введением на территории Приморского края особого противопожарного режима и в целях проверки готовности соответствующих сил и средств к реагированию на возникновение возможных ЧС на территории Лесозаводского ГО состоялось заседание эвакуационной комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края.

Открыл мероприятие с вопросом о пожароопасной обстановке на территории Лесозаводского городского округа заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа – заместитель председателя эвакуационной комиссии Степан Кондратенко.

В ходе совещания присутствующие разбирались вопросы организации работы группы транспортного обеспечения при возникновении угрозы природных пожаров, вопросы готовности сборных эвакуационных пунктов к приёму населения при угрозе природных пожаров, вопросы оказания медицинской помощи населению, а также вопросы охраны правопорядка.

«Такие заседания очень важны, так как помогают оценить готовность взаимодействующих структур к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера», – отметил Степан Кондратенко.

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