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Общество

В Приморье прошла «Зарница» с участием детей-сирот

Эти соревнования состоялись в городе Спасск-Дальний
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В городе Спасск-Дальний Приморского края прошла военно-спортивная игра «Зарница». Инициаторами проведения игры выступили молодые депутаты, которые входят в состав Молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

В военно-патриотической игре, которая развивает у подрастающего поколения высокие нравственные принципы, активную жизненную позицию, чувство патриотизма и воспитывает любовь к Родине, приняли участие воспитанники Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также члены молодежного парламента Спасска-Дальнего.

В ходе военно-спортивной игры участники продемонстрировали свое умение в огневой и силовой подготовке, практических навыках оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях. С выполнением поставленной задачи ребята справились на «отлично» и показали себя ловкими, сильными, смелыми и дружными.

В завершении военно-спортивной игры всех участников ждали награды и угощения.

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