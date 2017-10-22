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Во Владивостоке произошло курьезное ДТП

Учебный автомобиль "помял витрину" торговому грузовику
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке учебный автомобиль въехал в грузовик, с которого осуществлялась разъездная торговля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Помимо "витрины" с товаром в столкновении Toyota RAV4 со стоящим на Снеговой габаритным авто, никто не пострадал.


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