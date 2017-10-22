Малолетний воришка задержан в Приморье 17:30, 22 октября Малолетний воришка задержан в Приморье
Игорь Пушкарев: В Генпрокуратуре не читали материалы дела 16:55, 22 октября Игорь Пушкарев: В Генпрокуратуре не читали материалы дела
Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара 14:29, 22 октября Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара
Новостная лента
Октябрь, 22 воскресенье
22:46
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
22:46
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
22:14
Мнение: Условия жизни в ДФО должны быть лучше, чем в столице
21:21
​Первый гражданин Брунея приедет во Владивосток по электронной визе
20:19
Медведев призвал развивать экспорт сельхозпродукции в ДФО
19:11
В Голландии начали строить дороги из б/у туалетной бумаги
18:12
Здравоохранение Приморья представят на международном форуме во Владивостоке
17:30
Малолетний воришка задержан в Приморье
17:02
Где отдохнуть в Приморье осенью?
16:55
Игорь Пушкарев: В Генпрокуратуре не читали материалы дела
16:33
Стало известно, какие б/у иномарки предпочитают россияне
16:08
Приморью не хватает топлива на 428 миллионов рублей?
15:27
В Новгороде из-за эпидемии пневмонии закрыли школы
15:04
В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки
14:29
Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара
14:03
Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке
13:27
Дети спасателей попросили приморцев соблюдать пожарную безопасность в лесу Видео
13:01
Особенности технологии укладки асфальта по-приморски сняли на видео
12:35
Приморские пожарные спасли женщину
11:59
Андрей Тарасенко рассказал, за что может «уволить» мэров
11:19
Вооруженный мужчина гонял прохожих в центральном районе Владивостока
10:40
В Приморье продолжится ремонт проблемной трассы
10:02
В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге Фото
09:27
Застройщика рухнувшего во Владивостоке здания подвела жадность
09:04
В Приморье сегодня ясно, без дождей
08:21
Ожирение у приматов научились лечить уколами
07:05
Гороскоп на 22 октября
06:16
Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября
05:11
Стало известно, почему и как обезьяны ревнуют
04:02
Вертолетчики ТОФ отработали групповые полеты на Камчатке
03:04
Приморские студентки поборются за звание самых красивых с девушками из 25 регионов
02:08
Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

​Первый гражданин Брунея приедет во Владивосток по электронной визе

Электронная виза дает возможность иностранцам посетить Свободный порт
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Первый гражданин Брунея-Даруссалама получил электронную визу для посещения Владивостока через Свободный порт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nadv.ru.

Всего электронными визами с начала реализации программы - с 1 августа 2017-го года - воспользовались 2138 человек из 12 государств.

Больше всего электронных виз – 1837 – выдано гражданам Китая. На втором месте Япония, гражданам этой страны одобрено 1209 электронные визы. На третьем месте – Марокко с 176 оформленной визой. Одобрены заявки граждан еще 13 стран, в том числе Алжира, Туниса, Ирана, Мексики, КНДР Катара и Омана.

Электронная виза выдаётся бесплатно, её необходимо получить за четыре дня до предполагаемого въезда. Посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток могут граждане Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. 

Похожие новости
В Голландии начали строить дороги из б/у туалетной бумаги
19:11, 22 октября 2017 В Голландии начали строить дороги из б/у туалетной бумаги

Построен первый километр бумажной велодороги

Где отдохнуть в Приморье осенью?
17:02, 22 октября 2017 Где отдохнуть в Приморье осенью?

Лучшие варианты сезонного отдыха в регионе-2017: природа, культура, история

В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки
15:04, 22 октября 2017 В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки

На тушении оставшихся возгораний занято почти 150 человек

Дети спасателей попросили приморцев соблюдать пожарную безопасность в лесу
13:27, 22 октября 2017 Дети спасателей попросили приморцев соблюдать пожарную безопасность в лесу

Ребята записали видеообращение к жителям региона

В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге
10:02, 22 октября 2017 В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге

Сразу четырех хищников на одной тропе зафиксировали фотоловушки

В Приморье сегодня ясно, без дождей
09:04, 22 октября 2017 В Приморье сегодня ясно, без дождей

Синоптики обещают прохладную осеннюю погоду

Гороскоп на 22 октября
07:05, 22 октября 2017 Гороскоп на 22 октября

И эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии и равновесии друг с другом