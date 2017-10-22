​Первый гражданин Брунея приедет во Владивосток по электронной визе

Электронная виза дает возможность иностранцам посетить Свободный порт

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Первый гражданин Брунея-Даруссалама получил электронную визу для посещения Владивостока через Свободный порт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nadv.ru.

Всего электронными визами с начала реализации программы - с 1 августа 2017-го года - воспользовались 2138 человек из 12 государств.

Больше всего электронных виз – 1837 – выдано гражданам Китая. На втором месте Япония, гражданам этой страны одобрено 1209 электронные визы. На третьем месте – Марокко с 176 оформленной визой. Одобрены заявки граждан еще 13 стран, в том числе Алжира, Туниса, Ирана, Мексики, КНДР Катара и Омана.

Электронная виза выдаётся бесплатно, её необходимо получить за четыре дня до предполагаемого въезда. Посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток могут граждане Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.