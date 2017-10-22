В Голландии начали строить дороги из б/у туалетной бумаги

Построен первый километр бумажной велодороги

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В Голландии хотят строить дороги из использованной туалетной бумаги. Причем один километр такой дороги уже построен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что голландские компании CirTec и KNN Cellulose создали технологию, позволяющую применять уже использованную туалетную бумагу в ходе строительства новых автомобильных дорог. Сообщается, что страна ежедневно использует до 180 тысяч тонн бумаги, чего вполне достаточно для того, чтобы пустить отходы на благое дело.

Сообщается, что вся использованная туалетная бумага будет собрана, пропущена через фильтры, а затем направлена в производство. Представители компаний назвали свой метод экономичным и безопасным для окружающей среды.

К слову, один километр велодороги из туалетной бумаги уже построили во Фрисландии на севере страны.

«Возможно, сразу это звучит как странная идея для большинства людей, однако потом они едут по этой дороге и понимают, что это обычный асфальт», - отметил губернатор провинции.