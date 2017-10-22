В воскресенье, 22 октября, из ТРЦ «Черемушки» во Владивостоке эвакуировали людей - из-за угрозы пожара, как было объявлено по громкоговорителю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl.ru. Всем сотрудникам и посетителям торгового центра сказали немедленно покинуть здание. Пожарных расчетов на месте не было, отмечают очевидцы. По неподтвержденным данным, в здании произошел сбой пожарных датчиков.
Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара
Граждане в срочном порядке покинули здание "Черемушек"Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.
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