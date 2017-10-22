В Новгороде из-за эпидемии пневмонии закрыли школы

За полмесяца в Новгородской области было зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В Великом Новгороде с 21 октября по причине вспышки пневмонии школы закрываются на десять дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В пресс-службе мэрии города уточнили, что такая мера предусмотрена постановлением администрации Великого Новгорода в рамках введения дополнительных противоэпидемических мер. На указанный период в школах будут также отменены массовые культурные и спортивные мероприятия.

Отметим, что в последние недели в Великом Новгороде наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. На сегодняшний день было зафиксировано около 60 случаев заболевания среди школьников. В общей сложности за последние две недели в Новгородской области было зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, 103 из которых — в Великом Новгороде.