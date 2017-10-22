Здравоохранение Приморья представят на международном форуме во Владивостоке

MeetUp станет местом встречи и обмена опытом для инвесторов из стран АТР и компаний-разработчиков в сфере IT со всей России

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Важнейшие стратегические направления развития информационных систем в здравоохранении Приморья обсудят в ходе мероприятия в области IT-технологий MeetUp-2017, которое состоится с 23 по 25 октября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. MeetUp станет местом встречи и обмена опытом для инвесторов из стран АТР и компаний-разработчиков в сфере IT со всей России.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, один из дней меропряития – 24 октября – будет посвящен информационным технологиям в здравоохранении.

«Развитие информатизации, телемедицинских технологий и информационных систем в медучреждениях, а также информационная безопасность в медицинских организациях – все это темы, заявленные к обсуждению и рассмотрению в рамках MeetUp-2017», – рассказал замдиректора по вопросам информатизации Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра Никита Каневский.

Обсуждение медицины будущего начнется с пленарной дискуссии: «Развитие ИТ в здравоохранении региона: состояние и перспективы», которая состоится 24 октября в 10.00 в холле 12 уровня. В числе экспертов выступят вице-губернатор края Павел Серебряков, а также представители департамента здравоохранения и медцентра ДВФУ.

Важнейшие темы, заявленные к обсуждению – телерадиология, архивы медицинских изображений, системы ТелеЭКГ, дистанционная функциональная диагностика. Также участниками будут рассмотрены медицинские информационные системы, в числе которых и геоинформационные системы.

«В рамках круглых столов будут обсуждаться информационная безопасность в лечебных учреждениях, аналитика медицинских данных, развитие электронного документооборота, централизация управления скорой медицинской помощью и другие темы», – отметили в департаменте здравоохранения.