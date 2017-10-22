Где отдохнуть в Приморье осенью?

Лучшие варианты сезонного отдыха в регионе-2017: природа, культура, история

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Осень – самое благодатное время для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие по самым интересным и удаленным уголкам Приморского края. Также это время, чтобы заново открыть для себя культурные заведения города, где с приходом холодных осенних вечеров можно провести свободное время. ТИЦ региона предлагает обзор мест, где можно с прекрасно отдохнуть в это время года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

БАЗЫ ОТДЫХА

В Приморском крае на сегодняшний день действует более 500 баз отдыха, многие из которых работают круглый год и позволяют замечательно отдохнуть на свежем воздухе даже с наступлением холодов. Чистый свежий воздух, лазурная морская вода, которая даже в осеннее время радует своей красотой, уникальная природа Приморья, площадки для больших компаний – все это является основой для удачного проведения выходных в любое время года.

На территории баз можно провести полноценный отпуск или выходной: приготовить барбекю в парке, расслабиться на берегу моря, попариться в бане, сходить в ресторан, сыграть в бильярд или боулинг. Некоторые базы располагают собственным песчано-каменистым пляжем в непосредственной близости от памятников природы Приморского края – кекуров «Тюлень» и «Жаба», занесенных в Красную книгу Приморья. Для детей здесь обычно организованы игровые комнаты и детские площадки.

ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИН

Как ни странно, для жителей Приморского края с наступлением осенних холодов восхождение на гору является довольно популярным занятием. Путешественники рассказывают, что «осенью воздух чище и лес прозрачнее».

Самыми известными в Приморье являются три горы: Ливадийская, Облачная и Фалаза.

Гора Ливадийская – идеально подходит для осенних прогулок. Тропа на вершину хорошо утоптана тысячами туристов, которые приезжают ежегодно. Это одна из главенствующих высот южного Приморья, входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Высота вершины – 1332 метра над уровнем моря. С Пиданом связано множество мифов, легенд и преданий, который придают этому месту этакий мистический флер.

В ряду общепризнанных природных объектов туризма в Приморье особое место занимает гора Облачная. Ее вершина (1854) – высшая точка на территории края. По мере подъема по любому из склонов в поясе высоты 1200 - 1500 метров деревья и кустарники принимают низкорослую, а в поясе 1500 - 1600 карликовую форму. Еще выше – кедровый стланик, брусничники и голубика. С каменистой вершины открываются великолепные виды на долину реки Уссури, хребет Сихотэ-Алинь, горы Снежная и Сестра. Восхождение для неподготовленного человека является экстремальным и потребует много сил, так как только подъем занимает около 4-5 часов.

Пожалуй, самой популярной горой среди приморцев считается Фалаза. За прошлые выходные ее уже ставший багровым склон покорили около тысячи туристов. Для того чтобы побывать на горе, вовсе необязательно покупать туристическую путевку, но услугами экскурсовода лучше воспользоваться. Эксперт откроет вам секреты об особенностях горы и расскажет пару мистических историй, связанных с ней. Но главное, что найдет здесь путешественник – это успокаивающую тишину, в которой можно побыть наедине с собой и зарядиться энергией для будущих свершений.

ПРИМОРСКОЕ КОЛЬЦО

Нужны спортивные мероприятия? Можно отправиться на «Примринг».

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» круглый год предлагает Вам прокат багги и квадроциклов. Проводится полный инструктаж по управлению, инструкторы объяснят, как устроена техника и на что она способна, будет выдана необходимая экипировка.

Заезды проводятся на трассе «BRP OFF-ROAD PARK» и на мотокроссовой трассе. Также предлагаются разнообразные маршруты по территории ТРК «Приморское кольцо»: поездки на озера, поездки по маршруту транспортировки самолетов ТУ-154 и ЯК-40 из аэропорта Владивосток на «Примринг» и экстремальные маршруты по лесам и полям вблизи комплекса. Там же, на территории комплекса, можно снять домики и устроить барбекю.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Приморский ботанический сад является крупнейшим Дальнем Востоке России. Созданный в 1949 году, он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Без лишних слов – нужно спешить. Осенью в ботаническом саду прогуляться нужно обязательно – пропускать бархатный сезон удивительной красоты никак нельзя.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КРЕПОСТЬ

В первые десятилетия ХХ века Владивостокская крепость по праву считалась сильнейшей морской крепостью мира и осталась таковой в истории фортификации. В наше время здесь расположен музей, где для жителей и гостей Приморья в течение всего года проводятся ознакомительные экскурсии и лекции. Примечательно, что почти все форты крепости расположены на площадках, откуда открывается великолепный вид на спальные районы Владивостока, вантовые мосты, морские просторы города.

К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Когда холодно, можно сходить в приморские зоопарки: сафари-парк в Шкотовском районе, зоопарк на Садгороде, а также контактные зоопарки. Животные рады, а хорошее настроение обеспечено.

КУЛЬТУРНЫЙ ВЛАДИВОСТОК

Для тех, кто вместо походов по горам и поездок на квадроциклах предпочитает прикоснуться к прекрасному, ТИЦ напоминает о музеях Владивостока. Осень и начало зимы – самое время, чтобы вести культурный образ жизни. Во Владивостоке можно сходить на концерт или спектакль в Мариинский театр, стать участником фестивалей в Приморской филармонии, побывать в театрах на постановках с участием местных и приезжих актеров, посетить кинотеатры, но особенно полезными будут походы по музеям и картинным галереям.

Приморская государственная картинная галерея – художественный музей, обладающий уникальной коллекцией, богатой историей, ориентированный на разновозрастную аудиторию и представляющий русское искусство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Галерея «Арка» – созданная по частной инициативе в апреле 1995 года. В декабре 1997 года открылся выставочный зал галереи, расположенный в центре Владивостока. В контексте культурного международного сотрудничества были проведены выставки художников из Кореи, Китая, Японии, США, Германии, Бельгии. Культурные акции такого рода являются частью большой просветительской работы «Арки».

Во Владивостоке работает галерея с постоянно действующей выставкой 3-D картин. В настоящее время тут представлено более 25 объемных работ – одноплоскостные (в том числе напольные) и созданные в двух и трех плоскостях.

«Версаль» – здесь представлены картины приморских художников, сувениры народного промысла, приморские сувениры, изделия из бивня моржа и мамонта, керамика, гжель.

«Новая Галерея» в дворике на Семеновской, 9 официально еще не имеет названия, а в народе ее уже прозвали «Галереей Сергея Черкасова». Новое место торжественно открылось в четверг, 26 сентября 2017 года. На площадке двух новых выставочных залов уже прошел вернисаж именитого художника.

«Антикварная галерея Раритет» – в галерее представлены вещи с мировых аукционов: старинное серебро, советский фарфор, нумизматика, фалеристика, букинистика, а также различные артефакты, связанные с историей города Владивостока, России, зарубежья.

«Маслакoff Арт Галлери» – авторская художественная галерея и частная школа, а также «Ностальгия» – арт-галерея и багетная мастерская. В арт-галерее «Ностальгия» представлено изобилие сувениров, декоративных изделий для украшения интерьера, полотна местных художников, бронзовые скульптуры и скульптуры из ценных пород дерева, изделия из кости, стекла, разноплановые постеры и многое другое.

ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

Открыт совсем недавно, но уже по праву считается одним из самых интересных туристических объектов Приморского края. Океанариум расположен в одном из самых современных сооружений, и это действительно уникальный объект, который стоит посетить. По своим размерам он уступает только океанариуму Атланты (США), который вмещает в себя около 30 тысяч тонн воды (Приморский – 25 тысяч тонн). А еще океанариум во Владивостоке обладает самым большим в мире крытым дельфинарием с бассейн-ареной площадью 800 квадратных метров и глубиной почти 10 метров.