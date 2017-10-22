Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара 14:29, 22 октября Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара
Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке 14:03, 22 октября Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке
Приморские пожарные спасли женщину 12:35, 22 октября Приморские пожарные спасли женщину
Новостная лента
Октябрь, 22 воскресенье
16:43
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
16:43
​«Летальная» политика Миклушевского Эксклюзив
16:33
Стало известно, какие б/у иномарки предпочитают россияне
16:08
Приморью не хватает топлива на 428 миллионов рублей?
15:27
В Новгороде из-за эпидемии пневмонии закрыли школы
15:04
В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки
14:29
Во Владивостоке ТРЦ эвакуировали из-за угрозы пожара
14:03
Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке
13:27
Дети спасателей попросили приморцев соблюдать пожарную безопасность в лесу Видео
13:01
Особенности технологии укладки асфальта по-приморски сняли на видео
12:35
Приморские пожарные спасли женщину
11:59
Андрей Тарасенко рассказал, за что может «уволить» мэров
11:19
Вооруженный мужчина гонял прохожих в центральном районе Владивостока
10:40
В Приморье продолжится ремонт проблемной трассы
10:02
В Приморье тигр, рысь, леопард и лесной кот устроили дефиле в тайге Фото
09:27
Застройщика рухнувшего во Владивостоке здания подвела жадность
09:04
В Приморье сегодня ясно, без дождей
08:21
Ожирение у приматов научились лечить уколами
07:05
Гороскоп на 22 октября
06:16
Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября
05:11
Стало известно, почему и как обезьяны ревнуют
04:02
Вертолетчики ТОФ отработали групповые полеты на Камчатке
03:04
Приморские студентки поборются за звание самых красивых с девушками из 25 регионов
02:08
Ученые: Собаки действительно чувствуют запах страха
01:09
Плохая экология убивает больше людей, чем войны, - ученые
00:12
В Приморье стартовала «Зарница»
Октябрь, 21 суббота
23:19
Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке
22:16
В Приморье выявлено почти 200 незаконных вырубок леса
21:06
Экологический субботник прошел на острове Русский
20:12
Велосипедисты Владивостока закрыли сезон Фото
19:00
Более 120 приморцев позвонили на «горячую линию» по гриппу
18:01
В Приморье нашли зараженные булочки
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Приморью не хватает топлива на 428 миллионов рублей?

Целесообразность допзатрат на отопительный сезон обсудят депутаты региона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты обсудят обоснованность дополнительных трат на закупку топлива к начавшемуся отопительному сезону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Совместное заседание комитетов по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам и по экономической политике и собственности состоится во Владивостоке в понедельник, 23 октября.

В повестке заседания - информация об обоснованности увеличения расходов краевого бюджета в 2017 году на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для подготовки к отопительному сезону, на сумму 428 миллионов рублей.

Похожие новости
В Приморье продолжится ремонт проблемной трассы
10:40, 22 октября 2017 В Приморье продолжится ремонт проблемной трассы

Средства на автодорогу Владивосток-Находка выделят, - заявил глава региона

Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября
06:16, 22 октября 2017 Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября

Владимиром Путиным определен срок - до 1 ноября

Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи
23:19, 21 октября 2017 Эксперты доказали неправовой характер попытки продажи "Хаятта" во Владивостоке

Сделка могла пройти по цене, в несколько раз меньше реальной

​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры
13:01, 21 октября 2017 ​Изменения в Генплан Владивостока вносятся под ожесточенные споры

Горожане подозревают «заказной» характер некоторых предложений

Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»
23:30, 20 октября 2017 Генеральный консул Республики Корея награжден знаком «За заслуги перед Владивостоком»

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока

Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС
01:22, 20 октября 2017 Роуминг в России отменят до конца 2017 года - ФАС

Тоже самое ожидается и в Крыму

Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые
23:46, 19 октября 2017 Россияне берут новые кредиты, чтобы гасить старые

Постепенно россияне погашают свои старые кредиты