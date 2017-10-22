Приморью не хватает топлива на 428 миллионов рублей?

Целесообразность допзатрат на отопительный сезон обсудят депутаты региона

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты обсудят обоснованность дополнительных трат на закупку топлива к начавшемуся отопительному сезону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Совместное заседание комитетов по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам и по экономической политике и собственности состоится во Владивостоке в понедельник, 23 октября.

В повестке заседания - информация об обоснованности увеличения расходов краевого бюджета в 2017 году на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для подготовки к отопительному сезону, на сумму 428 миллионов рублей.