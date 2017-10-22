В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки

На тушении оставшихся возгораний занято почти 150 человек

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В четырёх районах Приморья за минувшие сутки потушено ещё пять лесных пожаров на площади около 600 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, эти пожары были потушены в Кавалеровском, Тернейском и Михайловском районах - на площади около 600 гектаров В тушении остальных пожаров продолжают принимать участие почти 150 человек, задействовано 23 единицы техники.

«Ещё восемь пожаров, пять из которых локализовано на площади более 1,6 тысяч гектаров, продолжают тушить в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе», – уточнили в ведомстве, добавив, что за сутки новых возгораний на территории лесного фонда не произошло.

В департаменте подчеркнули, что практически все пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, к их тушению привлечено около 50 парашютистов-десантников лесоохраны, также в этих районах работает тяжелая техника.