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Общество

В Приморье потушено пять лесных пожаров за сутки

На тушении оставшихся возгораний занято почти 150 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В четырёх районах Приморья за минувшие сутки потушено ещё пять лесных пожаров на площади около 600 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, эти пожары были потушены в Кавалеровском, Тернейском и Михайловском районах - на площади около 600 гектаров В тушении остальных пожаров продолжают принимать участие почти 150 человек, задействовано 23 единицы техники.

«Ещё восемь пожаров, пять из которых локализовано на площади более 1,6 тысяч гектаров, продолжают тушить в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе», – уточнили в ведомстве, добавив, что за сутки новых возгораний на территории лесного фонда не произошло.

В департаменте подчеркнули, что практически все пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, к их тушению привлечено около 50 парашютистов-десантников лесоохраны, также в этих районах работает тяжелая техника.

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