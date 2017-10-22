Малолетний воришка задержан в Приморье

Отвечать за криминальные наклонности сына пришлось матери

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Большой Камень Приморского края поступило заявление местной жительницы о краже телефона; ущерб составил 11 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На месте происшествия полицейские установили личность, местонахождение и задержали подозреваемого. В отделе полиции он дал признательные показания. Подросток рассказал, что находясь в спортивном комплексе, увидел открытый кабинет, в котором никого не было. Зайдя в помещении, он обнаружил телефон, который решил похитить.

В ходе личного досмотра подозреваемого похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

В связи с тем, что подозреваемый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, в отношении его матери составлен административный материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Также инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней профилактическую беседу.