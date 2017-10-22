Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на мокрой дороге

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Днем в субботу, 21 октября, на объездной дороге между Дальхимпромом и Щитовой произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Daihatsu Hijet и Toyota Gaia. В ДТП пострадали двое взрослых и двое детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Как утверждает водитель Toyota, Daihatsu вылетел на его автомобиль на встречке из-за поворота. Вероятно, водитель Daihatsu не справился с управлением на мокрой дороге.

По предварительным данным, пострадали водитель Hijet, а также женщина и двое детей, находившиеся в Toyota. Все они были госпитализированы в ВКБ №2.

Детали произошедшего уточняются.