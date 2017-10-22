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Общество

Дети спасателей попросили приморцев соблюдать пожарную безопасность в лесу

Ребята записали видеообращение к жителям региона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Группировка Амурского спасательного центра продолжает работу в Приморье, а их дети в очередной раз напоминают жителям региона правила пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края. На всей территории Приморья введён особый противопожарный режим. 

100 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России работают в регионе, а тем временем их дети записали видеообращение к населению с просьбой не поджигать лес. На видео - 12-летняя Вика Купцова, дочь механика-водителя Юрия Купцова, и 8-летняя Лена Храмцова, дочь водителя-сапера (спасателя) спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Артема Храмцова. Также в съёмке ролика участвовал 2-летний Саша Шишин, сын начальника Амурского спасательного центра МЧС России.

«Кроме того, что гибнет лесной массив, крупный природный пожар грозит переброситься на населённый пункт. Также нужно учитывать, что государством затрачиваются немалые человеческие и финансовые ресурсы для ликвидации огня», – рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Также спасатели напоминают, что согласно КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт за собой ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

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