Приморские пожарные спасли женщину

В квартире горели обои, пол, мебель и металлическая дверь

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 21 октября, в 17:08 на пульт пожарной охраны города Дальнегорск Приморского края поступило сообщение о пожаре в квартире 4-этажного жилого дома на проспекте 50 лет Октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В 17:16 на место пожара прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации возгорания. В одном из подъездов дома наблюдалось сильное задымление, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымлённого подъезда брандмейстеры спасли женщину, выведя её на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.

Установлено, что на втором этаже жилого здания горела металлическая дверь 2-комнатной квартиры. Внутри самой квартиры горели мебель, деревянный пол и обои.

В 17:20 пожар был локализован, а в 17:33 – полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м. На тушении пожара были заняты 7 человек личного состава и 3 единицы техники.