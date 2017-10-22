Мужчина с ружьем в районе дома №106 по Океанскому проспекту во Владивостоке среди белого дня гонял прохожих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПСКонтроль. Известно, что мужчина кричал "Стой!" двум убегавшим от него молодым людям в медицинских масках. Автор видеоролика предположил, что это были автоворы, которые в очередной раз пришли поживиться в этот район.
Вооруженный мужчина гонял прохожих в центральном районе Владивостока
Инцидент произошел возле дома №106 по Океанскому проспектуВладивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.
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