Вооруженный мужчина гонял прохожих в центральном районе Владивостока

Инцидент произошел возле дома №106 по Океанскому проспекту

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Мужчина с ружьем в районе дома №106 по Океанскому проспекту во Владивостоке среди белого дня гонял прохожих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПСКонтроль. Известно, что мужчина кричал "Стой!" двум убегавшим от него молодым людям в медицинских масках. Автор видеоролика предположил, что это были автоворы, которые в очередной раз пришли поживиться в этот район.