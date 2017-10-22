Мнение: Условия жизни в ДФО должны быть лучше, чем в столице

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Чтобы привлечь молодых и инициативных профессионалов на Дальний Восток, нам надо вместе сделать так, чтобы условия для жизни и работы на Дальнем Востоке были на уровне, или лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге: такое мнение высказал глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Нельзя забывать и о государственной поддержке уже живущих на Дальнем Востоке. Государство должно особо ценить тех, кто в трудные годы не уехал с Дальнего Востока: живет, работает или учится, воспитывает детей, и своим примером показывает любовь к Дальнему Востоку. Пока молодежь уезжает, мы не можем остановить отток населения с дальневосточных регионов. Не могу не сказать о пенсионерах, о людях пожилого возраста. Им всем сейчас необходима наша поддержка и забота. Государство должно подумать о тех, кто отдал все свои силы, здоровье, поднимая экономику дальневосточного края», – отметил Николай Харитонов.

По мнению главы думского комитета, Дальнему Востоку нужно выделять больше государственных средств для развития экономики и социальной сферы. «К сожалению, в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы в социальных программах не выделены разделы по опережающему развитию территорий Дальнего Востока. Если нет опережающего финансирования, то, а каком ускоренном развитии может идти речь?», – считает он.

До 1 ноября Правительство России должно определит порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов развития дальневосточных регионов. Соответствующее поручение подписал Президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.

Дальневосточные регионы формируют свои комплексные планы на основе «точек роста». К ним относятся промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, города дальневосточных регионов. В дальнейшем эти планы найдут свое отражение в «дальневосточных» разделах государственных и федеральных целевых программ, программ компаний с государственным участием, региональных программах развития.

Региональные комплексные планы направлены на решение ключевых проблем дальневосточных регионов и развитие приоритетных направлений экономики и социальной сферы. Отдельный акцент делается на использовании новых инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока – ТОРов, Свободного порта Владивосток, целевой государственной поддержки инвестиционных проектов, программы «Дальневосточный гектар». Показатели, характеризующие социальное развитие регионов, сопряжены с реализацией Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительство России. Экономические показатели комплексных планов учитывают целевые ориентиры федеральных и региональных документов стратегического планирования.

Отметим, что комплексные планы были представлены на специальной сессии на Восточном экономическом форуме, а также заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации.