Медведев призвал развивать экспорт сельхозпродукции в ДФО

Для этого необходимо развивать инфраструктуру логистических центров макрорегиона

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Дальний Восток должен расширить экспортную инфраструктуру сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Мы продолжим развивать инфраструктуру экспорта. Для этого необходимы новые терминалы, оптово-распределительные центры, производства по переработке и логистике. Они должны появиться на базе агропромышленных и агропродовольственных мощностей, которые создаются в том числе на Дальнем Востоке, потому что там огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства. Нужно эти вопросы проработать», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам премьера, в этом году в России зафиксирован рекордный урожай зерновых– свыше 132 млн тонн. «Это значит, что потенциал для экспорта также существенно прирастает. Будем надеяться, что он будет самым активным образом реализован», – подчеркнул он.

Объемы экспорта продукции автопрома и сельхозмашиностроения растут выше запланированных в приоритетных проектах объемах.

«Но, конечно, останавливаться на достигнутом не следует, нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж нашей продукции за границей»,- сказал Дмитрий Медведев.