Андрей Тарасенко рассказал, за что может «уволить» мэров

Работу муниципальных властей могут контролировать депутаты ЗС ПК

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

В главами приморских муниципалитетов, которые не справляются с обязанностями, администрация региона будет прощаться; об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил в ходе встречи с депутатами Законодательного Собрания региона в субботу, 21 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Во время беседы глава региона акцентировал внимание на том, что депутаты могут помогать контролировать работу муниципальных властей:

«Выезжая на вверенные вам территории, изучайте документы, обращайте внимание на строящиеся объекты – больницы, школы. В некоторых муниципалитетах строительство затягивается из-за того, что местные власти не умеют общаться с застройщиками. Помогайте главам, контролируйте своевременность выполнения работ по конкурсам. А с теми, кто не справляется, будем прощаться», – заявил Андрей Тарасенко.