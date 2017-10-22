В Приморье продолжится ремонт проблемной трассы

Средства на автодорогу Владивосток-Находка выделят, - заявил глава региона

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Средства на завершение одной из самых проблемных приморских трасс - автодороги Владивосток-Находка - будут предусмотрены; об этом в ходе встречи с депутатами Законодательного Собрания Приморского края заявил глава региона Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Как отмечают депутаты, вопрос дорог в регионе - один из самых острых. Кроме того, среди важнейших - вопрос расчистки русел рек для минимизации подъема уровня воды в паводковые периоды.

«Мы должны совместно поработать над распределением бюджетных средств, восстановлением сельского и рыбного хозяйства, культуры и образования, особенно в сельских территориях. Отдельная тема – стройки и долгострои. У нас их очень много, все их надо содержать, двигаться дальше», – заявил Тарасенко.