Застройщика рухнувшего во Владивостоке здания подвела жадность

Администрация Приморья прокомментировала ЧП, произошедшее в субботу

Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края провела проверку по факту обрушения перекрытий строящегося здания по улице Каляева, 8-Б во Владивостоке в субботу, 21 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как пояснили специалисты инспекции, разрешение на строительство объекта розничной торговли выдано 11 октября 2016 года администрацией Владивостока.

«Согласно документам, застройщик – компания «РосТрансГрупп» – заявил о строительстве двухэтажного здания. По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено», – прокомментировали в инспекции.

Как показала проверка, застройщик, в нарушение разрешительной документации, начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.

По мнению специалистов инспекции, причиной обрушения стало именно отступление от проекта.

Так как объект не поднадзорен краевой инспекции, специалисты не могут принимать в отношении руководства компании-застройщика меры административного воздействия. Этим вопросом займутся правоохранительные органы, в том числе прокуратура.